الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 11:46

بايدن يعد بمعالجة الإنقسامات الأمريكية

بايدن يعد بمعالجة الإنقسامات الأمريكية
ولم يذكر بايدن اسم الرئيس دونالد ترامب، منافسه في انتخابات تشرين الثاني، لكنه قال إن البلاد تشهد "حربا حزبية لا هوادة فيها، جعلت من الصعب التعامل مع فيروس كورونا الذي أودى بحياة 210 آلاف في الولايات المتحدة وأفقد ملايين آخرين وظائفهم.

وقال بايدن دعونا ننحي الحزبية جانبا، لنتوقف عن السياسة، دعونا نتبع العلم، وضع الكمامة ليس بيانا سياسيا.. إنها توصية علمية، في إشارة إلى رفض ترامب المتكرر وضع كمامة التماسا للسلامة حتى بعد إصابته بالفيروس.

وأضاف، ما نحتاجه في أمريكا هو قيادة تسعى إلى تهدئة التوتر وفتح خطوط الاتصال ولم شملنا، هذا هو بالضبط ما سأفعله كرئيس.

واختار بايدن موقعا دراميا للخطاب، إذ ألقاه بالقرب من ساحة معركة جيتيسبرغ حيث صد جيش الاتحاد الجنود الكونفدراليين المتقدمين في عام 1863، وهي نقطة تحول في الحرب الأهلية.

وكان أيضا المكان الذي ألقى فيه الرئيس أبراهام لينكولن خطابه التاريخي في جيتيسبرغ، مستشهدا بإعلان الاستقلال الأمريكي الذي جاء فيه أن جميع الناس خلقوا متساوين، وهو خطاب أشار إليه بايدن مرارا وتكرارا.

كما أشار إلى فريدريك دوغلاس، وهو عبد سابق وأحد دعاة التحرر من العبودية أخبر لينكولن ذات مرة أن خطابه في مستهل فترته الثانية الذي يندد بالرق ويدعو إلى الوحدة الوطنية في المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية كان جهدا مقدسا.

وقال بايدن، علينا أن نكرس أنفسنا لجهدنا المقدس، دعونا نتصرف كأمريكيين يحبون بعضهم بعضا - يحبون بلادنا ولن يدمروا لكنهم سيبنون.

وتظهر استطلاعات الرأي الوطنية، أن بايدن يتقدم بثبات على ترامب قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني، على الرغم من أن التقدم كان أضيق في بعض الولايات الحاسمة.
كما قال انه ينبغي عدم عقد المناظرة المقررة مع ترامب يوم 15 أكتوبر في حال بقي ترامب مصابا بفيروس كورونا حتى ذلك الوقت.
رقم : 890666
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
6 تشرين الأول 2020
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
طهران: حرس الثورة سيعرض قريباً سفنه العابرة للمحيطات
5 تشرين الأول 2020
أبناء زايد وأبناء خليفة و
أبناء زايد وأبناء خليفة و'البودي جارد' غانتس
5 تشرين الأول 2020
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
كورونا يُعري ترامب.. لا قوة ولا ذكاء
3 تشرين الأول 2020
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
هل يتحمّل نتنياهو نتائج كذبه؟
3 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس