سيؤول تكشف مصير دبلوماسي كوري شمالي مختف

وقال النائب في برلمان كوريا الجنوبية عن حزب قوة الشعب المعارض ها تيه كيونغ، إن الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق في إيطاليا الذي اختفى في روما في تشرين الثاني 2018، موجود حاليا في كوريا الجنوبية.



وأضاف النائب الجنوبي: وجد أن القائم بأعمال السفير "جو سونغ-غيل" في إيطاليا دخل كوريا الجنوبية في تموز من العام الماضي، وهو تحت حماية السلطات الحكومية.



ويعد جو سونغ غيل، أكبر مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى يصل إلى الجنوب طالبا اللجوء السياسي، منذ أكثر من 20 عاما، بعد لجوء السكرتير السابق لحزب العمال هانغ جانغ يوب إلى الجنوب في عام 1997.



وأكدت عدة مصادر مطلعة في وقت لاحق، صحة أنباء وصول "جو" مع زوجته عبر دولة ثالثة.



وأوضحت المصادر، أن سببب عدم الكشف عن وجود جو بالجنوب لأكثر من عام، هو أن جو طلب عدم الكشف عن ذلك تماما من أجل الحماية الشخصية.



ولم تؤكد وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تلك التقارير حتى الآن.



جو سونغ-غيل شغل منصب القائم بأعمال السفير الشمالي في إيطاليا، وهو من أسرة دبلوماسية حيث شغل والده ووالد زوجته منصب سفير.