شرط بايدن للمناظرة مع ترامب المصاب بكورونا

وقال بايدن:"إذا كان ترامب لا يزال مصاباً بفيروس كورونا، فلا ينبغي أن نتناظر. أتطلّع إلى مناظرته، لكنّي آمل فقط بأن يُصار إلى اتّباع جميع البروتوكولات، وهو أمر ضروري في ذلك الوقت".



بايدن الذي يتقدّم حالياً على ترامب في نوايا التصويت على المستوى الوطني، حذّر من ما اسماها "قوى الظلام والتفرقة وقوى الماضي" التي تبثّ التفرقة بين الأميركيين، من دون أن يسمّي منافسه الجمهوري ترامب، مؤكّداً أنّه سيسعى جاهداً في حال فوزه بالرئاسة إلى وضع حدّ للكراهية والخوف اللذين يستنزفان الأمة.



وعلى مدى أشهر عديدة سخر ترامب وفريقه الانتخابي من الاحتياطات التي اتّخذها بايدن، متهمين اياه بأنّه يحاول الاختباء من خلال تجنّب الناخبين، فيما اكدت مصادر مطلعة انتشار الفيروس في الدائرة المقربة من ترامب، فبعد اصابة ترامب بالوباء، تم تأكيد إصابة عدد من كبار الجمهوريين وغيرهم من المقربين اخرهم كانت اصابة المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر كما يخضع الجنرال الأميركي مارك ميلي وقادة عسكريون آخرون للحجر الصحيفي فيما قالم مسؤولون آخرون بعزل أنفسهم "بدافع الاحتراز الشديد.



ترامب الذي ما زال يعاني من الوباء، قال إنه رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية فيما صعدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الأميركية مؤكدة مخاوف جهات أمريكية أخرى من تدخل روسي على نحو خاص.



وفي هذه الاثناء تتواصل الاتهامات بين ترامب ورئيسة المجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث اتهم ترامب بيلوسي بعدم التفاوض بحسن نية في خطة الدعم الاقتصادي مع الديموقراطيين لمواجهة تداعيات الفايروس، معلنا وقف التفاوض الى ما بعد الانتخابات. وسارعت رئيسة البرلمان إلى التنديد بقرار ترامب، متّهمة إياه بأنّه يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد.