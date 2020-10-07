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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 12:05

روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا

روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية ،اليوم الأربعاء، أشار الرئيس روحاني الى الخلافات حول منطقة قره باغ، قائلا، ان الأمن الإقليمي وأمن حدودنا مهمان بالنسبة لنا وقد مضى نحو 10 أيام على بدء هذه الحرب بين البلدين في قرع باغ الواقعة على حدودنا.

وتابع الرئيس الايراني: "أكدت في حديثي مع رئيس أذربيجان ومحادثاتي السابقة مع رئيس وزراء أرمينيا على مسألة الانتباه الى أمن إيران".

وأضاف روحاني نحن نأسف للحرب ويجب أن تنتهي الحرب واستمرارها ليس في مصلحة أحد. نحن نحترم حقوق الشعب الأذربيجاني، والحرب والدماء ليست السبيل الى أي قضية، نحن مستعدون للمساعدة لحلها بطرق أخرى.

وتابع الرئيس الايراني أمننا مهم وليس من المقبول بالنسبة لنا إطلاقاً أن يسقط عدد من القذائف في أراضينا، ونطلب من الحكومتين الجارتين اللتين تربطنا بهما علاقات جيدة الانتباه الى هذه المسألة.

وبشأن موضوع الإرهابيين، قال روحاني، هذا غير مقبول بالنسبة لنا ولن نسمح بذلك لأننا حاربنا لسنوات وتواجد القائد شهيدنا سليماني في الميدان حتى لا يكون الإرهابيون في المنطقة وبالقرب من حدودنا. لهذا قاتلنا في سوريا والعراق وساعدنا شعبيهما. من غير المقبول أن يقوم البعض بجلب الإرهابيين الى القرب من حدودنا، وقد تم قول هذا صراحة لمسؤولي اذربيجان وأرمينيا.

وأضاف، يجب الانتباه الى ألا تتصاعد هذه الحرب إلى حرب إقليمية. يجب على من ينفخ في نار الحرب أن يعلم أن هذا لن يكون في مصلحة أحد ويجب على الجميع احترام حقوق الشعوب وأن يعلم أن حل هذه المشكلة ليس عبر الحرب.

وتابع روحاني يجب القيام بعمل سياسي وعلى كل دولة أن تعطي حقوق جارها، والاحتلال غير مقبول بالنسبة لنا. نأمل من خلال الجهود التي يتم بذلها، وهم أنفسهم سيشعرون بمرور الوقت أن الحرب لن تحقق أهدافهم، ونأمل أن ينالوا حقوقهم سلمياً.
رقم : 890674
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