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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 12:17

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل من بلدة بيتا جنوب نابلس الشاب قسام عناد الجاغوب، ومن بلدة قصرة جنوب نابلس اعتقل الشاب إبراهيم الشيخ والشاب وليد سلامة.

ومن بلدة قباطية بجنين، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو معلا. ومن مدينة يطا جنوب الخليل، اعتقل الشاب حسام تيسير ربعي.

واعتقل الاحتلال الشاب علي بهيج بصة من بلدة العيزرية بالقدس، إلى جانب سيدة من ضاحية السلام في بلدة عناتا شرقًا.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجبهة الشعبية عبدالعليم دعنا بالقرب من مقر جامعة الخليل.
رقم : 890677
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