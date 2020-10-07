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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 12:52

أمير الكويت نواف الصباح يسمي ولي عهده

أمير الكويت نواف الصباح يسمي ولي عهده
وقالت المصادر ان "صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ان اسرة ال صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت"

وفي وقت سابق، أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تكليف الحكومة الكويتية بتصريف الأعمال بعد تقديم استقالتها، وأعرب الصباح عن ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار بمهامها وأداء واجباتها الدستورية واستكمال التحضير والاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة.
رقم : 890682
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