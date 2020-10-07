الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 14:16

القوات السورية تحتفل : احترفنا النصر وطوعنا المجد

القوات السورية تحتفل : احترفنا النصر وطوعنا المجد
المعركة التي تألقت بالنجاحات الجغرافية والعسكرية والمكاسب السياسية والمعنوية التي حققتها والتحولات الكبرى التي أحدثتها في طرائق التفكير حيث أحيت الأمل في النفوس وأعادت الكرامة الوطنية وحطمت جدار اليأس الذي كان قائماً بعد حرب حزيران 1967م.

وشدد القادة في كلماتهم على أن إرادة الصمود التي انتصرت في تشرين التحرير تتجدد اليوم في حرب تطهير سوريا من الإرهاب وعاهد القادة الشعب السوري على أن روح تشرين ومعانيها ودلالاتها ستبقى شعلة متقدة تنير الطريق وتذكي إرادة النصر.
وأقيمت بهذه المناسبة العروض العسكرية في التشكيلات والمنشآت العسكرية حيث أظهرت المستوى العالي من الاستعداد والجاهزية واللياقة التي يتمتع بها المقاتلون السوريون.

كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية وزاروا الجرحى في المشافي العسكرية وهنؤوهم بهذه المناسبة الغالية وتمنوا لهم الشفاء العاجل.

كما احتفل بهذه المناسبة بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية، وناب عن الرئيس الاسد في رعاية هذا الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكان في استقباله على المدخل الرئيسي للكلية الحربية اللواء مدير الكلية وعدد من كبار ضباط القيادة العامة.

ثم استعرض العماد أيوب حرس الشرف وتابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطلاب المتخرجين والدورات المشاركة في العرض العسكري.

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبرار وعزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية ثم استأذن قائد العرض ببدء العرض العسكري، وبعد مرور المجموعات المشاركة في العرض من أمام المنصة الرئيسة.

ألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن العلم لا يتوقف عند حد معين لذا يجب مواكبة كل جديد في مجالات العلوم المتنوعة لافتاً إلى أن المتخرجين أثبتوا قدرتهم على الفهم والاستيعاب وتحمل الصعاب الأمر الذي تجلى في النتائج المشرفة التي حصلوا عليها.

وألقى العماد أيوب ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة الرئيس الفريق بشار الأسد وتمنياته القلبية لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام المقدسة التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم الأشاوس وهم يقتحمون ساحات الوغى ويفتدون الوطن بالمهج والأرواح.

وأكد العماد أيوب أننا في سورية شعباً وجيشاً وقيادة احترفنا النصر وطوعنا المجد واتخذنا العلياء مسكنا فلا نهون مهما ازدادت الصعاب ولا نتراجع مهما اشتدت المحن ولا نساوم على حقنا المشروع بل ننتزعه انتزاعاً من غاصبيه.

وتوجه العماد أيوب في ختام كلمته بالشكر إلى قيادة الكلية الحربية وجميع المدربين والعاملين فيها على الجهود التي بذلوها في تأهيل الطلاب وإعدادهم ليكونوا خير خلف لخير سلف.

ثم أدى المتخرجون القسم العسكري وتلي أمر النجاح وموافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على تسمية دورتهم باسم الشهيد البطل محمد محمد خليل حوا تقديراً للشهادة وتخليداً للشهداء الأبرار.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين الأوائل وعلى الخريج الأول من الطلاب العرب، ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للعماد أيوب ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص، كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واستأذن قائد العرض العسكري بإنهاء مراسم الاحتفال واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وتم توديع العماد أيوب بمثل ما استقبل به من حفاوة وفق المراسم العسكرية.
رقم : 890699
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
6 تشرين الأول 2020
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
تخت روانجي: قضية حظر الاسلحة الكيمياوية تستخدم كذريعة ضد سوريا
6 تشرين الأول 2020
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
5 تشرين الأول 2020
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
هل ستنجح المخططات ‘‘الاسرائيليّة‘‘ لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟
5 تشرين الأول 2020
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
ما هو هدف الصهاينة من ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
5 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس