الكاظمي: العراق يمر بوضع مالي سيء

وخلال لقائه امير الجماعة الاسلامية الكردستانية علي بابير والوفد المرافق له امس الثلاثاء، بحسب بيان اعلنه المكتب الاعلامي للاخير الذي قال للكاظمي: "تحملون على عاتقكم مسؤولية وأعباءً ثقيلة في مرحلة صعبة، ونأمل ان يُكتب لكم النجاح لما يخدم المكونات في العراق بلا تمييز".



واضاف البيان ان "امير الجماعة الاسلامية دعا الكاظمي الى الاسراع في صرف المبالغ المالية المخصصة لتمويل رواتب الموظفين في منطقة كوردستان وألّا تتسبب الظروف والصراعات السياسية في تأجيلها".



وبحسب البيان فإن الكاظمي "تعهد بصرف المستحقات المالية للفلاحين في منطقة كوردستان على مراحل".



ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان "العراق يمر بوضع مالي سيء نتيجة استشراء الفساد في السنوات الماضية، مضيفا "نحن مسؤولون عن الاصلاح، و وضعنا خطوات نحو هذا الهدف، وان ننظر الى المواطنين كافة بعين واحدة".