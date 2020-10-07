تسجيل 127 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وقالت الصحة خلال التقرير اليومي لفيروس كورونا ان حالات التعافي بلغت "60" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



واشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3700 اصابة منها "1546"

حالة نشطة و 2131 حالة تعافي، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة .