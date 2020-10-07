كيان الاحتلال يعلن تمديد حالة الطوارئ لأسبوع آخر

وبحسب إذاعة "مكان" الإسرائيلية، أقرت الحكومة قبل منتصف الليلة الماضية تمديد العمل بحالة الطوارئ الخاصة لأسبوع آخر، مما يسمح لها بفرض قيود على التظاهر وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة.



وقرر حزب "كاحول لافان"، المؤتلف مع الليكود، تأييد هذا القرار بسبب الصورة الوبائية الصعبة في البلاد، إلا أن الوزير يزهار شاي صوت ضده.



وأشارت وزارة صحة الاحتلال إلى أن هناك حوالي 185 تجمعا سكنيا مصنفا بالأحمر أو البرتقالي، وأن نسبة اشغال الأسرّة في أقسام الكورونا بمختلف المستشفيات تصل إلى 79%.



وحذرت من أنه إذا ما استمر نقل المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة بوتيرته الحالية فإن جودة العلاج الطبي المقدم في المشافي قد تتضرر، مما قد يسبب في وفاة بعض المصابين.



وتظاهر مساء الثلاثاء معارضون لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وطريقة إدارته لجائحة كوفيد-19، وذلك على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات بموجب حال الطوارئ.