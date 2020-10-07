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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 14:49

لقاح الإنفلونزا الإيراني سيُطرح في الأسواق العام المقبل

لقاح الإنفلونزا الإيراني سيُطرح في الأسواق العام المقبل
وأكد "محمد رضا شانه ساز" أن 97 بالمائة من الأدوية المطلوبة يتم إنتاجها في البلاد، مضيفا ان الهدف هو إنتاج لقاح الإنفلونزا في البلاد بحلول العام المقبل، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يحدث ذلك هذا العام، لكن بسبب الحظر، فإن بعض المواد الخام المطلوبة لم تصل إلى الشركات المعرفية في الوقت المحدد، لكن في العام المقبل، سيتم إنتاج لقاح إنفلونزا إيراني.

وأوضح رئيس إدارة الغذاء والدواء حول المشاكل الحالية لاستيراد لقاح الأنفلونزا: ان استيراد أي دواء لايتحقق بسهولة، وان الأدوية والمعدات الطبية يتم استيرادها بصعوبة وبوضع العراقيل من قبل العدو.

واشار مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى أن هناك مشاكل كثيرة في توريد الأدوية مثل نقل العملة لاستيراد الأدوية وذلك بسبب تعامل الأعداء مع الشركات الموثوقة وشركات الأدوية التي تبيع الأدوية لإيران.
رقم : 890715
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