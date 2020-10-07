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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 16:52

بوتين: تصريحات بايدن وترامب تبين مستوى ثقافتهما

بوتين: تصريحات بايدن وترامب تبين مستوى ثقافتهما
وعلق بوتين، على جملة جو بايدن التي وجهها لدونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية، موضحا أن هذه التصريحات ترفع من موقف روسيا لأنها تتحدث عن نفوذها وقوتها.

وقال بوتين ان عندما يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس الدولة الحالي، في هذه الحالة، في السياق الذي ذكرته، فإنه بطريقة ما يرفعون من شأنك، ويتحدثون عن نفوذنا وقوتنا المذهلين.

وأضاف بوتين أن هذا الوضع ليس من شأن روسيا، ويمكن لمرشحي الرئاسة الأمريكية تسويته فيما بينهم على النحو الذي يرونه مناسبا في سياق الأحداث الجارية.

مشيرا: فيما يتعلق بالقسوة المتبادلة أو الإهانات المباشرة التي ذكرتها للتو، ما يمكن قوله: هذا مظهر من مظاهر مستوى الثقافة السياسية أو عدم وجودها.

وقال بوتين ان موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى.. مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل.

وأضاف سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة ، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي.

وتابع: أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، ان نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا.
رقم : 890730
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