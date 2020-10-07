الانقسام الفلسطيني .. وخيار المقاومة او التسوية !!

ويقول قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان الحركة لاتزال تؤمن بأن تحرير فلسطين لايمكن الا من خلال خيار الجهاد والمقاومة، مؤكدين ان الفلسطينيين يواجهون عدواً مجرماً لايفهم لغة المفاوضات والاتفاقيات ولايفهم الا لغة القوة.



ويستذكر قادة في حركة الجهاد الاسلامي، مقولة الشهيد فتحي الشقاقي بأن "أي تسوية سياسية مع العدو الصهيوني انما هي مأتم وهي جنازة للقضية الفلسطينية"، مؤكدين انه "بعد أكثر من ربع قرن وصلت القضية الفلسطينية الی نفق مسدود ولم يحصد الفلسطينيون من اتفاق أوسلو الا مزيدا من الدمار والضياع ولم يعد هناك حلم بإقامة دولة فلسطينية علی حدود 1976.



من جانبهم قادة الجبهة الشعبية يعتقدون ان مسألة الانتخابات هي من تحل مشكلة الساحة الفلسطينية وتنهي الانقسام، والمدخل الرئيسي لهذا الموضوع تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وبالتالي اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني علی اعتبارها هي المدخل الرئيسي لانهاء الانقسام.



ويقول خبراء في الشأن الفلسطيني :"نحن لانعاني من انقسام واحد في الساحة الفلسطينية فانقسام حماس وفتح هو انقسام متعلق بانقسام السلطة؛ هذا شئ والانقسام الشامل الفلسطيني شئ آخر".



ويوضح الخبراء ان "الانقسام الشامل يتعلق بالانقسام علی الرؤية السياسية بين موقف كان لديه وهم التسوية ودخل اطار التسوية منذ برنامج النقاط العشرة عام 1974 ونهج أخر كان يری ان هذا وهم لايعطي شيئاً وان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع نكون أو لانكون، صراع وجود وليس صراع كم يعطونا من فلسطين".



وتسائل احد الخبراء :"ماذا جلب اتفاق اوسلو للشعب الفلسطيني، أين وصلنا؟ صرنا اداة تساعد اولئك الاعراب للسقوط وليصبحوا في حلف مع هذا المشروع الصهيوني".



ويری انه اذا لم يغادر الفلسطينيون اتفاقية اوسلو نهائياً ستبقی الانظمة المهرولة العربية نحو التطبيع تقول انتم من طبع قبلنا وانتم من ذهب للاتفاق قبلنا فنحن لسنا ملكيين أكثر من الملك.



يشار إلى حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، كانت قد بحثتا بالعاصمة السورية دمشق، "استكمال جهود المصالحة وإنهاء الانقسام".



جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدا من "فتح" قادم من رام الله، بوفد من "الجبهة الشعبية"، في مقرها بالعاصمة دمشق، بحسب بيان صدر عن الأخيرة الليلة الماضية.



وقالت الجبهة إن "اللقاء استكمال لجهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ولتعزيز التفاهمات الوحدوية الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن، وموجات التطبيع العربية الصهيونية، ومشروع الضم".



وأضافت: "اللقاء يأتي من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، والشروع في تفعيل المقاومة الشعبية الشاملة والمتدحرجة، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لها".



وضم وفد الجبهة كلا من نائب أمينها العام أبو أحمد فؤاد، وأعضاء مكتبها السياسي ماهر الطاهر، وأبو علي حسن، فيما ضم، وفد "فتح" جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح، وسمير الرفاعي، وأنور عبد الهادي.



وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أعلن أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء حوارات مع عدد من الفصائل الفلسطينية، "لاستكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".



وأوضح الرجوب،أن تلك الحوارات ستكون مع حركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية"، ومنظمة "الصاعقة"، و"الجبهة الشعبية" (القيادة العامة).



يشار إلى أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اتفقوا في 3 أيلول/سبتمبر الفائت على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام "وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي".

