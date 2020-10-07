نعيم قاسم: الوقت ليس مؤاتيا للانقلاب على نتائج الانتخابات

وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ أن "​الوضع الاقتصادي​ الاجتماعي لم يعد يُحتمل، وسيف رفع الدعم مسلط على رقاب الناس، وأزمة ​كورونا​ قابلة لمزيد من التدهور"، سائلاً: "ألا تتطلب هموم الناس هذه ومستقبل أولادهم وجود حكومة إنقاذ على مستوى المرحلة؟".



وفي كلمته خلال حفل تكريمي للشيخ حسن ملك، شدد على أن "الوقت ليس مؤاتيًا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج ​الانتخابات النيابية​، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية".



وأشار إلى أن "الأشهر الماضية أثبتت بأن الحلَّ الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حالة المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية".



وأضاف: "خطة الإنقاذ، وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة ​المجلس النيابي​، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر".