خطيب زادة: توقفوا عن اعاقة حقوق الشعب الايراني

واضاف خطيب زادة: ان الولايات المتحدة مستمرة في تكرار اقتراحاتها الواهية والخاوية بشأن "المساعدة".



واقترح المتحدث باسم الخارجية الايرانية على الامريكيين بالقول : طابقوا اقوالكم باعمالكم وتوقفوا عن اعاقة حقوق الشعب الايراني في الحصول على ارصدته المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق واليابان، ليتم استخدامها في ظل ظروف تفشي وباء كورونا لشراء الغذاء والدواء.



وفيما اكد ان "ذلك ليس سهلا"، تابع خطيب زادة : اطلبوا من "اوفك" (مكتب رقابة الاصول الاجنبية في الخزانة الامريكية)، ان يسمح لكوريا الجنوبية بتحويل اموالنا الى القناة السويسرية.