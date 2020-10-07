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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 19:27

سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا الاثنين القادم

سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا الاثنين القادم
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الأربعاء، إن "الرئيس التنفيذي لميناء حيفا ماندي سالزمان عقد اجتماعاً عبر شبكة الإنترنت مع كبار المسؤولين في مواني أبو ظبي ودبي والهند وسريلانكا".

وتابع: "أشار سالزمان إلى أن أول سفينة تحمل حمولة من الإمارات، ستصل إلى ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل".

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن اتفاق التطبيع مع الإمارات سينعش الاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت مخططاً إماراتياً إسرائيلياً يهدف إلى نقل النفط من دول خليجية إلى أوروبا عبر مواني الكيان الإسرائيلي، وهو المخطط الذي من شأنه أن يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد المصري، إذ يتخطى الخط الإسرائيلي قناة السويس التي يُنقل النفط عبرها إلى أوروبا.

وسيُنقل النفط والغاز الطبيعي وفق المخطط عبر الأنابيب من الدول الخليجية إلى مدينة إيلات جنوبي فلسطين ثمّ إلى مدينة عسقلان في الجنوب الغربي لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير من المملكة السعودية والدول الخليجية إلى الغرب.

ووفقاً للتقديرات التي سُمعت في المناقشات بشأن المشروع، فإنه سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً للحكومة الإحتلال.

في سياق آخر، وقّع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، اتفاقية مع معرض الدفاع والأمن الإلكتروني في إسرائيل ISDEF، لتنظيم مشاركة إسرائيل في المعرض لأول مرة.

وبموجب الاتفاقية حسب بيان مشترك أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" الأربعاء، يتولى معرض ISDEF مهام تشييد الجناح الإسرائيلي وتنظيمه واستضافته في "آيدكس"، الذي ينعقد في الفترة بين 21 و25 فبراير/شباط 2021، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

وسيروج المعرض الإسرائيلي لمعرض "آيدكس" بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

ويستضيف معرض ISDEF عادة كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن الإلكتروني، مثل "OSG" و"IWI" و"NSO" و" SKYLOK" و"ELSITE".

وقال البيان إنه سيجري الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية، للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض "آيدكس"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنيك" حميد مطر الظاهري: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع معرض "ISDEF" لإضافة جناح جديد لمعرض "آيدكس" ومؤتمر "نافدكس" بدورتهما للعام 2021".

وأضاف، حسب (وام): "نتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد (الإسرائيليين) الذين سيلعبون دوراً هاماً في زيادة نسبة حضور الوفود والزوار إلى هذا الحدث الإقليمي الرائد".

ونسب البيان إلى ستايسي دوتان، عضو مجلس إدارة مجموعة "أفنون" مالكة "ISDEF"، قولها: "بعد معاهدة السلام التاريخية الموقعة مؤخراً، أعتقد أنه ستكون عدة فرص هامة لتعزيز التعاون بين الإمارات والشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعَي الأعمال والأمن".

يذكر أن الإمارات والبحريني وقعا في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري اتفاقيتي التطبيع مع الكيان الصهيوني في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط حالة غضب عارمة في الأوساط الشعبية العربية.

وفي 13 أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، يوم 11 ایلول/سبتمبر 2020، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والبحرين.

وقوبل الاتفاقان برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ الذين اكدوا انه خيانة من الإمارات والبحرين لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
رقم : 890753
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