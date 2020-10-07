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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 19:28

علييف: رئيس الوزراء الأرمني خدعنا وذلك غير مقبول!

علييف: رئيس الوزراء الأرمني خدعنا وذلك غير مقبول!
وقال علييف، في مقابلة مع صحيفة "CNN Turk" اليوم الأربعاء: "كان هناك أمل، كانت رسائل إيجابية، وأود أن أؤكد أن نظام وقف إطلاق النار كان مستقرا".

وتابع علييف، في إشارة إلى باشينيان: "لكنه خدعنا، والخداع في السياسة يعتبر أمرا غير مقبول".

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم الأربعاء، أن يريفان لا تنظر حاليا في إمكانية عقد لقاء بين الوزير الأرمني ونظيره الأذربيجاني، على خلفية النزاع المسلح الجاري في إقليم قره باغ.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأرمنية، آنا نغداليان: "اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد في المرحلة الحالية".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
رقم : 890754
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