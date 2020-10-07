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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 20:14

لبنان.. ودلالات ظهور الخلايا الارهابية النائمة من جديد

لبنان.. ودلالات ظهور الخلايا الارهابية النائمة من جديد
وبحسب المصادر فإن القوى الامنية اللبنانية مستمرة بملاحقتها لعدد من الارهابيين الذين ذكرت اسماؤهم في التحقيقات مع المعتقلين نتيجة المعارك الاخيرة التي حصلت في عكار.

وفي هذا الصدد قال مصادر مطلعة عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين قد اعترفوا بمبايعتهم لتنظيم داعش الارهابي الذي عاد لينظم صفوفه من جديد في لبنان .

واشارت المصادر إلى أن التنظيم هذه المرة قد قام بتحضير البنية التحتية للعملية الامنية والعسكرية التي كان يراد القيام بها في لحظة معينة، بحسب اعترافات الارهابيين الذي تم توقيفهم بعملية عكار.

وقالت المصادر ان الاسلحة التي تمت مصادرتها ومن بينها اسلحة متوسطة، واسلحة مضادة للاليات، توحي بأن الهدف لم يكن استخدام الساحة اللبنانية كساحة لتوجيه ضربات موضعية ومحددة، بل الهدف هو السيطرة على مساحات جغرافية والاستقرار فيها.

ويرى محللون سياسيون أن ذلك المسار الارهابي كان يهدف الى اضعاف قبضة القوى الامنية والجيش اللبناني في مناطق شمالية محددة وبشكل تدريجي بغية اخراج الدولة كليا من هذه المنطقة.

وبحسب الخبراء فإن اهم عوامل نجاح هذا المخطط كان المباغتة، وهذا ما فشل بسبب اكتشاف خلية ارهابية بعد الحادثة في كفتون، ما جعل القوى الامنية يلاحقونهم واحدا تلو الاخر ما افقدهم القدرة على المبادرة.

وبسبب عملية اكتشاف الخلايا وملاحقة الارهابيين ساهم إلى حد كبير بكشف مجموعات كاملة، اذ ان القوى الامنية اللبنانية لا تزال الى اليوم تعمل على ملاحقة مجموعات مشتبه بهم.

وتؤكد المصادر ان كل ما حصل منذ ما قبل كفتون الى الآن، يعود الى رغبة بعض قيادات "داعش" في لبنان بإعلان هيكيلية تنظيمية واضحة ومستقلة للتنظيم في لبنان.

وتعتبر المصادر ان هذا المخطط تلقى ضربات كبرى في الاسابيع الماضية، بسبب مقتل واعتقال عدد من قياداته الاساسية.
رقم : 890760
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