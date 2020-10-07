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الأربعاء 7 تشرين الأول 2020 ساعة 20:18

إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز 6 ملايين

إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز 6 ملايين
وسجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، 14162 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، بانخفاض طفيف عن 14542 حالة سجلت في اليوم السابق.

كما أفادت السلطات أنها رصدت وفاة 70 شخصا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يوما، مقابل 76 حالة في إحصائية يوم أمس الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42515 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

أما في إيطاليا، أعلنت السلطات، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يتجاوز للمرة الأولى حاجز الـ3000 إصابة يوميا في البلاد، منذ أواخر أبريل الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3678 حالة، مقابل 2667 في بيانات أمس الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 333940.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، حيث تعتبر هذه المرة هي الأولى عندما يتجاوز هذا العدد مستوى 3000 حالة منذ 24 أبريل حينما بلغ 3022.

ومع ذلك رصدت وزارة الصحة 31 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، مقارنةمع 28 في إحصائية الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 36061 متوفيا.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس من نظيراتها في دول أوروبية كبيرة أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.
رقم : 890761
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