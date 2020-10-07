فرنسا تتهم تركيا بتدخل عسكري في أزمة قره باغ

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: "الجديد في الأمر هو وجود تدخل عسكري لـتركيا، مما قد يؤدي إلى تأجيج تدويل الصراع".



وأوضح لودريان أن فرنسا تضغط لإجراء محادثات بشأن ناغورني قره باغ خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن محادثات ستعقد في جنيف، الخميس، وموسكو، الاثنين، في محاولة لإقناع الأطراف المتحاربة في الإقليم، بالموافقة على التفاوض لوقف إطلاق النار.



كما نوه إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ستجري هذه المحادثات لـ"بدء حوار من دون شروط مسبقة".



ويأتي موقف باريس هذا بعد سلسلة من الحرب الكلامية بين الرئيسين التركي والفرنسي عقب تنقيب تركيا عن الطاقة شرقي المتوسط.



ويشهد إقليم ناغورني قره باغ، وهو جيب انفصالي أرمني داخل أذربيجان، مجاور لإيران، قتالا عنيفا بين القوات الأرمنية والأذربيجانية.