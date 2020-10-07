تركيا تمدد استخدام قواتها في العراق وسوريا لمدة عام

وبحسب قرار البرلمان التركي، تم تمديد تفويض استخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا حتى تشرين الاول 2021.



يشار إلى أن البرلمان التركي يتخذ هكذا قرار (بقاء قوات من الجيش التركي لمدة عام آخر) للمرة السادسة.