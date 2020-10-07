تبون يكشف السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا

ويعتبر تبون ان السبيل الوحيد لإعادة بناء ليبيا يمر عبر تنظيم انتخابات، مهما كانت الصعوبات التي تواجهها، مشبها الحالة الليبية بـ"الجسم المنهار الذي يسعى الأطباء لتطعيمه بالأسبرين من أجل إنقاذه لكن دون جدوى"، حسبما أفادت صحيفة الوسط.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات الرئيس الجزائري جاءت خلال حواره مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، عن طريق تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، إذ لا يمكن إعادة توحيد المؤسسات دون الاتفاق على شخص مشروع، ينتخب من قبل الشعب الليبي كله.



وأوضح الرئيس الجزائري أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا، ربما ثلاث أو أربع سنوات، لكن مرت 9 سنوات منذ أن عرضت الدول المهتمة بالشأن الليبي حلولاً صغيرة لم تقدم شيئًا، ولن تقدم شيئًا على الإطلاق، على حد قوله، منوها إلى خطورة الوضع في ليبيا، قائلا إنه مقلق للغاية، خاصة بالنسبة لدول الجوار.



أعلن وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة في ختام الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية التوصل الى تفاهمات بشأن معايير تولي المناصب السيادية.



وحسب محضر الاجتماعات الذي سجل في المغرب، يكون محافظ البنك المركزي من طبرق، ونائبه من طرابلس.



وبحسب المصادر يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، فيما جاءت مناصب الوكلاء حسب التوزيع الجغرافي من الأقاليم الثلاثة، ويتولى رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من برقة فيما يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان، في المقابل تكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام من طرابلس.



أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.