قاليباف: مكافحة كورونا على رأس الاولويات حالياً

وقال محمدباقر قالیباف، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء على هامش اجتماعه بمسؤولي وزارة الصحة ورؤساء جامعات الطب في البلاد، إن الموضوع الاهم في مجال مكافحة كورونا لايتمثل بالعلاج فحسب بل الوقاية والتشخيص الصحيح.



واضاف: على المسؤولين في وزارة الصحة بذل الجهود لاستخدام العدّات المصنعة محليا في تشخيص الاصابة بكورونا والعمل على تحسينها لكي يمكن فرض الحجر الصحي بأسرع وقت على من تثبت اصابته.



وشدد على ضرورة الاهتمام بالتباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية من قبل الناس لنيل الموفقية، منوها انه لايمكن القبول بارتفاع حالات الوفاة مقارنة ببدايات تفشي الوباء حيث لم تكن البلاد تمتلك التجارب الكافية.



وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف للحد من تفشي الوباء، معربا عن أمله بأن تشهد البلاد انخفاضا ملموسا في الاصابة بكورونا في غضون الشهرين المقبلين بفضل المعنويات العالية والنشاطات الدؤوبة في المستشفيات ووزارة الصحة وجامعات الطب على صعيد مكافحة الوباء.