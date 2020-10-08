مصر تسجل 133 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 133 حالة، مقابل 121 في بيانات أمس الاول الثلاثاء، لتصل إلى 104035 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 9 وفيات جديدة جراء الفيروس، مقابل 11 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6010 وفيات.



كما أفاد مجاهد بخروج 43 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 97492 شخصا.



وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.