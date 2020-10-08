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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 08:42

جبهة التحرير الفلسطينية: سوريا قائمة على أساس المقاومة

جبهة التحرير الفلسطينية: سوريا قائمة على أساس المقاومة
وقال فؤاد، لم نشاهد يومًا أن سوريا قد غيّرت في ثوابتها القوميّة، وكل معاناتها اليوم هي بسبب وجود الكيان الذي يحتل فلسطين

كل السياسات التي رُسمت في سوريا كانت قائمة على أساس مقاومة وإزالة هذا الكيان الذي لا يستهدف فلسطين فقط بل كل الوطن العربي

هذه الثوابت السورية لم تتغيّر على الإطلاق ليس فقط بالنسبة لفلسطين بل بالنسبة لكل الصراعات في المنطقة وبشكل خاص الصراع مع الكيان الصهيوني

سوريا كانت ولا زالت وستبقى في مقدمة الدول التي تساند وتدعم لأنّها معنية بتحرير الجولان بجانب الأراضي الفلسطينية

كان الرئيس حافظ الأسد واضحًا عندما طرحت مسألة الترحيل عندما قال: ترحيل أي فلسطيني من هذا البلد يجب أن يكون باتجاه فلسطين فقط، وقال القدس قبل الجولان
سوريا لم تدافع عن فلسطين فقط، بل دافعت عن كل قُطر عربي يواجه هجمة إمبريالية صهيونية، وسوريا لا تخطئ في هذه المسائل

جاءت الهجمة على سوريا بهدف إزالتها واضعاف محور المقاومة، لأنّها حجر الأساس في هذا المحور

رغم كل ما تمر به سوريا إلّا أنّها استمرت في القول: القدس قبل الجولان، وحقوق الشعب الفلسطيني مثل حقوق أي سوري

في بلدان أخرى يعاملوننا كلاجئين بالأساليب التي يعلمها الجميع، لكن سوريا قدمت ما لم يقدمه أي قُطر عربي

هناك مسائل يجب أن تتضح للجيل الجديد، ولا شك إذا لم يكن في أي بلد استقلال، فلن يجد المواطنين "الخبز" وخيرات البلاد ستُنهب

سوريا لديها قرارها المستقل وهي الآن ذاهبة باتجاه إلى أن تعود الأمور أفضل مما كانت عليه في السابق

يجب البحث دائمًا عن الأحزاب والقوى والحراكات الشعبية التي تسعى لاستقلال القرار الوطني بهذا القُطر العربي أو ذاك

الذي يحصل في لبنان ليس بعيدًا عن المؤامرة الأمريكية الفرنسية ضد لبنان
إذا كانت نتائج الحراك الشعبي الذي حصل في المرحلة السابقة في السودان ستوصل المسؤولين السودانيين للتطبيع مع العدو فهذه مصيبة كبيرة
رقم : 890835
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