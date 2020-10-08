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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 08:55

ملك الاردن يكلف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة

ملك الاردن يكلف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة
وقال الملك الأردني، في كتاب تكليف بعثه اليوم الأربعاء للخصاونة: "أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور".

وأضاف الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى الخصاونة: "لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك".

وشدد على أن تشكيل هذه الحكومة يأتي "في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

والخصاونة من مواليد العام 1969 حاصلة على درجة دكتوراه في القانون، وسبق أن تولى مناصب حكومية عدة بينها المستشار في رئاسة الوزراء، ومدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ومستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق ومستشار الملك للسياسات.

وكان الملك عبد الله أصدر الأحد الماضي، إرادة ملكية بحل مجلس النواب، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

كما أعلن في اليوم ذاته، حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.

ليستقيل الرزاز وفقا للدستور، بعد أسبوع من إعلان الملك الأردني حل مجلسي النواب والأعيان، ما يعني حكما استقالة الحكومة بعد أسبوع من القرار.
رقم : 890846
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