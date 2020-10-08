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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 10:10
إقامة مراسم قراءة زيارة الاربعين بحضور قائد الثورة الاسلامية
مراسم قراءة زيارة الاربعين والعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
890865
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