مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية وليا للعهد بالكويت

وبحسب ما أكدته الوكالة الرسمية في الكويت، فقد وافقع البرلمان الكويتي بإجماع الحضور، على "مبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد".



وتولى نواف الأحمد السلطة بعد وفاة أخيه صباح الأحمد الأسبوع الماضي.



والأمير مشعل في الثمانينيات من العمر ويتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع من أبناء أحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت العاشر.



وعمل مشعل الصباح في وزارة الداخلية، وتدرج في العديد من المناصب منذ عام 1967 وحتى 1980، انتقل عقبها إلى إدارة أمن الدولة.



وتنص المادة الرابعة في الدستور الكويتي على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".



وتوضح المادة ذاتها أن "تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".



ومشعل الأحمد، الأخ غير الشقيق للأمير الجديد، وكان مرافقا دائما للأمير الراحل صباح الأحمد، خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث توفي هناك.