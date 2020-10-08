بالتزامن مع ذلك انتشرت القوات التركية بشكل مكثف على طريق حلب - اللاذقية (إم 4) وقطعت الطرق الفرعية المؤدية إلية، اليوم الخميس.



وقالت المصادر إن استنفارا عسكريا كبيرا للقوات التركية شهده طريق حلب-اللاذقية الدولي صباح اليوم الخميس من مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي إلى قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.



وقامت القوات التركية المنتشرة على طول الطريق بإغلاق كافة الطرقات الفرعية والزراعية المؤدية إليه دون معرفة الاسباب، وسط أنباء عن نيتها تسيير دورية عسكرية من قرية الترنبة بريف إدلب الشرقي إلى قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي.