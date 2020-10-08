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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 12:11

آخر استطلاعات.. شعبية بايدن لازالت تتقدم امام ترامب

آخر استطلاعات.. شعبية بايدن لازالت تتقدم امام ترامب
وقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "راسموسن" المحافظة تقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفارق 12 نقطة على المستوى الوطني.

وقال 52% من الناخبين المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لبايدن، مقابل 40% لترامب، مما يعزز صدارة المرشح الديمقراطي في مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأيام الأخيرة.

وتعد استطلاعات "راسموسن" أكثر الاستطلاعات التي تحظى بإشادة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهر استطلاع جديد أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بات يتمتع بتقدم مريح في ولايتي فلوريدا وبنسلفانيا الحاسمتين.

ووفق استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" (Quinnipiac University)، فإن بايدن يتقدم بـ11 نقطة على الرئيس دونالد ترامب.

ووفق هذا الاستطلاع، أعلن 51% من المستطلعة آراؤهم تأييدهم نائب الرئيس السابق، مقابل 40% للرئيس الجمهوري.

كما يتقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ13 نقطة كاملة، حيث قال 54% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون للمرشح الديمقراطي، مقابل 41% لصالح الرئيس دونالد ترامب.

ووفق استطلاع آخر أجرته مؤسسة رويترز/إبسوس، فإن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتقدم على ترامب في ولاية فلوريدا، وإن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن يتقدم بفارق 4 نقاط مئوية في فلوريدا، وبفارق نقطتين مئويتين في أريزونا.

وفي وقت سابق، بين استطلاع لمحطة "سي إن إن" (CNN) تقدم المرشح الديمقراطي مع 57% من الأصوات، مقابل 41% لترامب.

وبدا بايدن واثقا من فوزه بالانتخابات، حيث ظهر في فيديو وهو يقول لمجموعة من مناصريه وهم يرقصون "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بـ4 سنوات"، في إشارة إلى أنه سيخوض حملة رئاسية ثانية بعد أن يقضي 4 سنوات رئيسا في البيت الأبيض.

من جانبه، وصف ترامب خصمه الديمقراطي بأنه "معتوه"، وكتب في تغريدة على تويتر "إنه معتوه منذ سنوات، والجميع يعرف ذلك".

وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه، وتحاول حمايته"، مضيفا "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة".

وتعهد ترامب بالعودة إلى حملته الانتخابية سريعا، والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي رغم إصابته بفيروس كورونا.
رقم : 890898
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