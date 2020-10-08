عون: التيار الوطني يقدم كل التسهيلات للوصول إلى حكومة فعالة ومنتجة

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، إلى أنّه "لا بدّ لنا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة، وأنّ العوامل الخارجيّة بدأت تتلاشى وعلينا كما يشدّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ومِن خلفه "​التيار الوطني الحر​"، أن نستمرّ بالإجراءات الإصلاحيّة لكي نستفيد من ترتيب البيت الداخلي خلال الجمود الدولي والاقليمي، وأن لا نكون فقط في حالة الانتظار".



وأكّد خلال اجتماع إلكتروني نظّمته معه هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، "أهميّة ما يحصل في مسألة ​ترسيم الحدود​ لما للبنان مصلحة في ذلك، خصوصًا أنّنا بتنا على مقربة من الاستفادة من الثروة النفطيّة الموجودة لدينا". وركّز على أنّ "التدقيق الجنائي لا يجب أن يقتصر على مؤسّسة واحدة، بل يجب أن يتوسّع ليشمل مؤسّسات الدولة كافّة".



وأشار عون إلى "الأهميّة الاستراتيجيّة للعلاقة مع الحلفاء، رغم بعض التباينات في مقاربة بعض الملفات"، مشدّدًا بموضوع ​تشكيل الحكومة​، على أنّ "التيار يقدّم كلّ التسهيلات للوصول إلى حكومة فعّالة ومنتجة، تستطيع أن تحمل مصاعب المرحلة وتباشر بالإصلاحات اللّازمة". كما أكّد أنّ "معركة الحق ستنتصر، وبالرغم من تفاقم الأزمة الاقتصاديّة إلّا أنّه لا بدّ لنا من أن نصمد، لأنّنا بالتأكيد سوف نجتازها وننتقل إلى مستقبل أفضل".