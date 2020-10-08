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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 15:44

ظريف سيبدأ غدا زيارة رسمية للصين

ظريف سيبدأ غدا زيارة رسمية للصين
وذكر خطيب زادة أن زيارة ظريف تصب في اطار استمرار التشاور الوثيق بين ايران والصين، وانه سيجتمع مع عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية وانغ يي.

وتطرق خطيب زادة إلى أبرز جدول اعمال الزيارة مشيرا الى انه سيجري مباحثات حول أبرز المستجدات العالمية والاقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على أن البلدين لديهما تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا من بينها ضرورة التصدي للاحادية الأميركية وكذلك تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لسائر الدول.

وسبق للسفير الصيني في طهران "جانغ هوا" أن أعلن على حسابه في موقع تويتر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى بكين قريبا.

واشار السفير الصيني الى أن ظريف يزور يكين بناء على دعوة رسمية وجهها اليه وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".
رقم : 890922
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