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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 17:49

الادميرال تنكسيري: القوة البحرية الايرانية اليوم في ذروة الجهوزية لمواجهة الاعداء

الادميرال تنكسيري: القوة البحرية الايرانية اليوم في ذروة الجهوزية لمواجهة الاعداء
وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء لمناسبة يوم القوة البحرية، اشار الادميرال تنكسيري الى بطولات الشهيد نادر مهدوي الذي اسر ثم استشهد مع عدد من كوادر حرس الثورة الاسلامية في مواجهة مع القوات الاميركية في الخليج الفارسي في 7 تشرين الاول /اكتوبر عام 1987 وقال: ان الاميركيين كانوا يسعون لمرافقة السفن التجارية لدول بالمنطقة وفي الوقت ذاته ضرب الاسطول التجاري والنفطي الايراني في مياه الخليج الفارسي الا ان الشهيد مهدوي والشهداء الذين كانوا بامرته خلقوا ملحمة خالدة.

واضاف: ان الاميركيين تلقوا ضربة قوية من الشهيد مهدوي ورفاقه وكانوا يتحيون الفرص للتعويض عن ذلك لذا فقد هاجموا بعدد كبير من المروحيات مجموعة الزوارق الحربية الثلاثة للشهيد ورفاقه.

وقال الادميرال تنكسيري انه في تلك المواجهة الحق الشهيد ورفاقه خسائر جسيمة بالاميركيين من ضمنها اسقاط مروحية لهم.

واشار الادميرال تنكسيري الى منجزات القوة البحرية للحرس الثوري حول التركيب بين قدرات القوتين البحرية والجوية خاصة في مجال الطائرات المسيرة وقال: ان تلك الروح البطولية التي كانت لدى الشهيد مهدوي هي الان موجودة لدى ابناء الشعب الايراني في القوة البحرية للحرس الثوري.

واضاف: ان القوة القتالية العالية المتوفرة لدى القوة البحرية للحرس الثوري نابعة من القدرات الذاتية والاعتماد على روح الثقة بالنفس لدى ابناء البلاد.

وقال: ان القوة البحرية للحرس الثوري تعمل جنبا الى جنب مع القوة البحرية للجيش بالتنسيق والتعاون معا في الخليج الفارسي وبحر عمان وكذلك بعيدا عن الحدود المائية والبرية للبلاد في مواجهة الشيطان الاكبر اميركا المجرمة وجميع اعداء الثورة الاسلامية.
رقم : 890938
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