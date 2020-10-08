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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 17:51

الاستخبارات العراقية تعلن الإطاحة بـ"ماكنة داعش الإعلامية" في كربلاء

الاستخبارات العراقية تعلن الإطاحة بـ"ماكنة داعش الإعلامية" في كربلاء
وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعملية استباقية استخباراتية مشتركة من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية واستخبارات كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنها "تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي، وكذلك تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها".

وتابعت الوكالة أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات اعلاه وبالجرم المشهود وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديوية خاصة بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها، ومن خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكثر من ثلاثة أعوام وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين".
رقم : 890940
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