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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 17:52

الصحة الايرانية: تسجيل 4392 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 400 الف

الصحة الايرانية: تسجيل 4392 اصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 400 الف
وقالت لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 4392 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 488236 من ضمنهم 4335 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف: ان عدد المتعافين من المرض بلغ 399300 شخص فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 230 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 27888 شخصا.

واوضحت بانه تم لحد الان اجراء 4 ملايين و 232 الفا و 64 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض واوضحت بان محافظات طهران واصفهان وقم وآذربيجان شرقي وخراسان جنوبي وسمنان وقزوين ولرستان واردبيل وخوزستان وكرمانشاه وكهكيلوية وبوير احمد وكيلان وبوشهر وزنجان وايلام وخراسان رضوي ومازندران وجهارمحال وبختياري والبرز وآذربيجان غربي وكرمان ومركزي وخراسان شمالي وهمدان ويزد هي الان في الحالة الحمراء فيما محافظات کردستان وهرمزكان وفارس وكلستان هي الان في حالة الانذار.
رقم : 890941
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