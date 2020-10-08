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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 17:54

الكاظمي: درب الحسين (ع) سيظل منهجا للإصلاح ومحاربة الفاسدين

الكاظمي: درب الحسين (ع) سيظل منهجا للإصلاح ومحاربة الفاسدين
وحسب المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قال الكاظمي في بيان:

أتقدّم بأحر التعازي وخالص المواساة الى الشعب العراقي والى الأمة الإسلامية، والمراجع العظام، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (سلام الله عليه)، وآل بيته وصحبه الذين استشهدوا في واقعة الطف الأليمة، إن درب الحسين سيظل منهجا للإصلاح ومحاربة الفاسدين ومسارا يضيء درب العراقيين نحو مستقبل أفضل.

كما وأحيي حشود الزائرين المليونية الذين توجهوا من جميع أنحاء العراق، صوب محافظة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، وأبارك لهم خطوات سيرهم مشيا على الأقدام نحو ضريح الإمام الحسين عليه السلام، وأقدر جلياً انضابطهم العالي والتزامهم بالتعليمات ومساندتهم للجهود الأمنية والخدمية التي أمّنت الزائرين والمواكب الحسينية على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأتوجه بالشكر الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، التي وفرت الحماية الكاملة للزائرين الذين توجهوا من محافظاتهم في الوسط والجنوب والشمال الى مدينة كربلاء المقدسة، وبذلوا قصارى جهدهم من أجل تأمين مراسم الزيارة ونجاح الخطة الأمنية التي أعدّت بهذه المناسبة.

كما وأقدّم خالص الشكر والثناء للوزارات والجهات الخدمية، والحكومات المحلية في المحافظات التي كان لها دور بارز في تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وأشيد بالجهود الصحية التي قدّمتها الكوادر الطبية والصحية في كربلاء وباقي المحافظات، الى جانب جهود نقل الزائرين بانسيابية عالية.

ولا ننسى أن نشكر كل الفعاليات الاجتماعية والمواكب الحسينية وحشود المتطوعين الشباب الذين كانت لهم مساهمة فاعلة في إسناد الخطط الحكومية الخاصة بالتنظيم ونجاح الزيارة الأربعينية المليونية، فضلا عن جهود وسائل الإعلام التي كانت خير سند في حث الزائرين على الالتزام بالتعليمات الأمنية والتقيّد بشروط الوقاية الصحية.
رقم : 890942
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