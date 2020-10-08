الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 19:33

هذا ما سيحدث في محافظات سوريا قبل 2021 في مجال الاتصالات

هذا ما سيحدث في محافظات سوريا قبل 2021 في مجال الاتصالات
وأكد وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب في كلمة له بمستهل الجلسة أن الوزارة تواصل العمل على تأهيل المراكز الهاتفية وزيادة مراكز خدمة المواطن في المناطق المحررة وإعادة البوابات وخدمات الإنترنت إليها حيث بلغ عدد المراكز الهاتفية التي تمت إعادتها للعمل بريف دمشق على سبيل المثال 77 مركزاً وفي حلب 24 مركزاً بخبرات وجهود محلية وتأسيس مراكز جديدة في طرطوس وحماة.

وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تمت إضافة 297 ألف مشترك في خطوط الهاتف خلال العامين الماضي والجاري و363 ألف بوابة و341 اشتراك فايبر وأصبحت 390 غيغا خاصة بالإنترنت لهذا العام.

وبين الوزير الخطيب أن من أهم مشاريع السورية للاتصالات توريد بوابات الإنترنت حيث تم إبرام عقد بهذا الشأن وستتم المباشرة فيه خلال شهر شباط من العام القادم علماً أنه تم توريد أول دفعة 31 ألفاً و500 بوابة وجرى رفضها بسبب وجود مشاكل فنية بالتجهيزات وتم توريد دفعة ثانية إلى دمشق جرى تركيبها في مناطق الدويلعة والميدان والمزة معلناً أن “هناك 100 ألف بوابة قادمة سيتم توزيعها قبل نهاية العام على كافة المحافظات”.

وأكد وزير الاتصالات أن العمل جار لتوسيع شبكة المعطيات الوطنية الـ “بي دي إن” وتوسيع البوابة الدولية وتم إبرام العقد لتنفيذ ذلك رغم الحصار الاقتصادي وهو قيد التنفيذ حالياً وتم توريد 27 وحدة نفاذ خارجية موجودة حالياً في ميناء اللاذقية وهذا يعني أنه سيتم توزيع 14 ألف بوابة في المرحلة الأولى على محافظات ريف دمشق والسويداء والقنيطرة وفي المرحلة الثانية 30 ألف بوابة على المنطقة الوسطى والساحلية وحلب.

وكشف الوزير الخطيب أنه تمت إعادة تأهيل الكبل الضوئي الواصل بين دمشق ودبي مروراً بالسعودية والأردن وهذا من أول الكوابل التي قطعها الإرهابيون خلال الحرب حيث تمت صيانته دون وضع أي حركة عليه وجرى توريد 10 وحدات نفاذ ضوئية لتقديم خدمة الإنترنت عبر الكبل الضوئي وسيتم تركيبها في محافظات دمشق وحلب ودرعا واللاذقية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين جودة الاتصالات المحلية وتسريع خدمة الإنترنت عبر البوابات وإزالة العوائق التي تمنع المواطنين من الحصول على هاتف ثابت والسماح لهم بدفع الفواتير لمحافظة في محافظة أخرى وزيادة عدد المقاسم الهاتفية والبوابات وعدد الشركات الخلوية المنافسة في سوق الاتصالات متسائلين عما وصل إليه مشروع الحكومة الإلكترونية.

ودعا بعض الأعضاء إلى تحسين الاتصالات الخلوية وتخفيض رسوم الإنترنت وإعادة خدمة الهاتف والإنترنت وتأهيل المراكز بالمناطق المحررة وزيادة مراكز خدمة المواطن وإبعاد مراكز التشويش عن مخيم الوافدين لتحسين الاتصالات فيه وإلزام شركات الخليوي بتركيب أبراج في جنوب القنيطرة وتفعيل خدمة البريد بالمراكز الهاتفية الداخلية وإعادة ميزة التنبيه لانقطاع الخط عند صدور فاتورة الهواتف مؤكدين أهمية دعم المقاسم بوحدات الطاقة الشمسية للحد من انقطاعات الهاتف والإنترنت عند انقطاع التيار الكهربائي.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن التقدم في مشروع مد الكبل الضوئي بمحافظة الحسكة لتشغيل الإنترنت فيها.

واقترح بعض الأعضاء أن تكون ملكية كل من شركتي تشغيل الخليوي للحكومة وإنهاء التشاركية فيها.

وفي رده على المداخلات رأى وزير الاتصالات أن دخول المشغل الثالث سيزيد من التنافسية والجودة في تقديم الخدمات بين شركات الخليوي.

وشدد الخطيب على أن الهيئة الناظمة للاتصالات مستمرة بتنظيم العلاقة بين المشغلين لضبط السوق وعدم السماح لأي مشغل بالتعدي على الآخر كما أنها لم تقم بقطع خدمة الإنترنت عن المشتركين في حال عدم نفاذ الباقة بل تكتفي بتخفيف السرعة معتبراً أن الأبراج الخلوية الموجودة على أسطح المنازل لا تؤثر على الصحة العامة مع وجود أجهزة قياس عالمية تقيس شدة الإشارة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ18 من الشهر الجاري.
رقم : 890955
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
6 تشرين الأول 2020
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
تفكيك وحدة اراضي سوريا.. حاجة في نفس اميركا؟
6 تشرين الأول 2020
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
الصراع في قره باغ.. الدور "الاسرائيلي" القديم الجديد
6 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس