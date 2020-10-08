تسجيل 4 وفيات و416 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

وقالت الوزيرة إن الوفيات كانت لمواطنين (66 و73 عاماً) من طولكرم، ومواطن (51 عاماً) من حارس بمحافظة الخليل، إضافة لحالة وفاة في قطاع غزة لمواطن (50 عاما).



وتوزعت الإصابات إلى 365 إصابة في الضفة المحتلة، و51 في قطاع غزة.



وسجلت "الصحة" 354 حالة تعافي في الضفة المحتلة (86 الخليل، 95 نابلس، 21 جنين، 39 طولكرم، 182 قلقيلية، 23 سلفيت، 2 طوباس، 70 ضواحي القدس)، إضافة إلى 113 حالة تعافي في قطاع غزة.



وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.6%، وبلغت نسبة الإصابات النشطة 13.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.