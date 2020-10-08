كورونا يضرب بقوة في ألمانيا.. الإصابات تسجل ارتفاعا كبيرا

وأشار معهد "روبرت كوخ" على موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.



وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 أبريل في أوج إجراءات العزل.



وبدأت ألمانيا تخفيف التدابير الصارمة، التي اتخذتها وشملت إغلاق المتاجر أو الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع منذ أواخر أبريل، بعد أسابيع على تراجع عدد الإصابات الجديدة عن الذروة التي تم تسجيلها عندما كانت البلاد تعلن عن نحو 6000 إصابة يوميا.



لكن مع استئناف حركة السفر، خصوصا خلال عطلة الصيف وازدياد حجم التجمعات، باتت العدوى تنتقل بين السكان مجددا على نحو مرتفع.