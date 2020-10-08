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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 21:31

الحوثي يوجه رسالة الى القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

الحوثي يوجه رسالة الى القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية
وأضاف الحوثي في تغريدة على تويتر، إذا كان ماكينزي يعتبر سلوك ايران هو الذي جعل الدول الخليجية تتموضع في موقع دفاعي فكيف ينظر الى سلوك امريكا بقتل الشعب اليمني وقصف الطيران الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه فإن الدفاع الأمريكي عن الدول الخليجية رأيناه ارتكاب ‎جرائم العدوان الامريكي على اليمن وهي الحقيقة الماثلة للجميع.

وتابع :نقول للقائد الأمريكي ‎ماكنزي فشل ساستكم بحل أزماتكم الداخلية المالية والوظائف، وجعل ترمومتر نجاح البرنامج الانتخابي للرئيس الأمريكي من خلال إثارة الحروب العسكرية الوهمية لتحريك مصانع السلاح جعلكم تضحون بالعدالة وبعناصركم بأفغانستان والعراق بدون قضية.

واكد أن تصريحات الأمريكي قائد القوات المركزية الأمريكية المتزامن مع جريمتي الحرب #مجزرة_الصالة_الكبرى و#مجزرة_عرس_سنبان رسالة سلبية تؤكد أستمرارهم في القتل لليمنيين وحافز معنوي للمزيد من الإجرام من قيادة عليا لعناصرهم القيادية التي تدير العدوان وترتكب #جرائم_العدوان_الامريكي_على_اليمن.

وتحل اليوم الذكرى الرابعة لمجزرة الصالة الكبرى في صنعاء، التي استشهد فيها نحو 140 يمنياً بينهم وزراء وقيادات عسكرية ومدنية، فيما أصيب قرابة 610 بجراح وإعاقات وحروق.

واستهدف العدوان الأمريكي السعودي، الصالة المكتظة بمئات المعزين الذي قدموا من مختلف المحافظات اليمنية لتعزية والد الفريق الركن جلال الرويشان – نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في وفاة والده.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلاح المستخدم في الهجوم على صالة العزاء، وهو قنبلة GBU-12 بيفواي الثانية موجهة بالليزر من صنع أمريكي.
رقم : 890964
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