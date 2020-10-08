أول تعليق لظريف حول اجراءات الحظر الأميركية الجديدة؟

وغرد ظريف على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وقال: الحظر الأميركي الجديد يستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.وأضاف ظريف: ان الايرانيين سيتحملون هذا الظلم الجديد. إلا أن التآمر من أجل تجويع مجتمع بأكمله، هو جريمة ضد الانسانية.وحذر ظريف قائلا، أن المتسببين والمنفذين (لهذا الاجراء الظالم) الذين جمدوا أرصدتنا، سيواجهون العدالة.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اليوم الخميس عن اجراءات حظر جديدة ضد 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا.وزعم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".