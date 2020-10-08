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الخميس 8 تشرين الأول 2020 ساعة 21:43

30 عاما على مجزرة الاقصى ... والاحتلال مستمر بسياسة التهويد

30 عاما على مجزرة الاقصى ... والاحتلال مستمر بسياسة التهويد
للأسبوع الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين المقدسيين بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تسمح للمستوطنين المتطرفين بممارسة طقوسهم التلمودية العنصرية الاستفزازية في باحات قبلة المسلمين الأولى.

وفي هذا الصدد قال وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة اليهود ناصر الهدمي :" الإحتلال اطلقت يده بعد إعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الكيان وبعد التطبيع العربي الذي رأيناه حيث شكل ان اصبحت هذه الدول شاهد زور على جرائم الإحتلال وقامت هذه الدول بإعطاء الحق للإحتلال بتصرف كيف ما شاء بداعي الأمن وأنه صاحب السيادة في هذا المكان".

ومن جانبها فقد حذرت المرجعيات الدينية في القدس من استمرار إغلاق المسجد الاقصى أمام المصلين وفتحه امام اقتحامات المستوطنين واعتبرت القرار الاحتلالي نتيجة حتمية لاتفاقي التطبيع الاماراتي والبحريني مع كيان الاحتلال خنجرا مسموما في خاصرة المدينة المقدسة واقصاها.

ومن جهته قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري:" الإجراءات الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين وفي الأسبوع الثالث هي متصاعدة وأشد من قبل وهذا يعني ان الإحتلال ماض في تهويده ومحاولة فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك".

ويشار إلى أن ذكرى الـ30 لمجزرة المسجد الأقصى الأولى، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وافقت اليوم الخميس 8 تشرين الأول 1990.


ففي ذلك اليوم حاول مستوطنون من ما يسمى جماعة "أمناء جبل الهيكل"، وضع حجر الأساس للهيكل الثالث المزعوم في المسجد الأقصى، فتصدى لهم آلاف المصلين.

وتدخل حينها جنود الاحتلال، وفتحوا النار بشكل عشوائي تجاه المصلين المعتكفين في المسجد، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا، وإصابة أكثر من 200، واعتقال 270 آخرين.

وقبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية على كل الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، لمنع المصلين من الوصول إليه؛ لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل ذلك التوقيت بساعات، في استجابة للدعوات التي أطلقها المرابطون داخل المسجد.

بقي جنود الاحتلال في الساحات، ومنعوا إخلاء جثامين الشهداء والجرحى، إلا بعد ست ساعات من بداية المجزرة.

وكانت سلطات الاحتلال وزعت قبل المجزرة بأيام قليلة بيانا تدعو فيه اليهود للمشاركة في مسيرة إلى المسجد الأقصى، لمناسبة "عيد العرش"، وأعقب ذلك تصريح للمتطرف "غرشون سلمون" قال فيه: "يجب على اليهود تجديد علاقاتهم العميقة بالمنطقة المقدسة".

وأغلق اليهود باب المغاربة بعد المجزرة بزعم أن دخول المسلمين منه يشكل خطراً على حياتهم.

ولا تزال قوات الاحتلال تنفذ سياساتها العنصرية بحق المقدسيين والمصليين الفلسطينيين، الذين يتم منعهم من الوصول للمسجد الأقصى تحت حجة "الإغلاق ومكافحة كورونا"، إنما حقيقة هي جزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
 
رقم : 890967
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