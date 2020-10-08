السفن الايرانية المتوقفة في الصين تبحر من جديد

وأفادت شركة الملاحة البحرية الايرانية، انه وإثر توقف 6 سفن حاويات ايرانية خلال الصيف الماضي في موانئ الصين، أوعز اسحاق جهانغيري، بتعويض الخسائر التي تكبدها اصحاب السلع المحملة باعتبارها من "نفقات الحظر".



وبعث جهانغيري بكتاب الى وزير التعاون الايراني محمد شريعتمداري، أكد فيه انه لا ينبغي ان يتحمل المصدرون ايا من النفقات الناجمة عن الحظر، موعزا بتعويضهم الخسائر الناجمة وأن بإمكان شركة الملاحة الايرانية ان تطالب الحكومة بتسديدها.



الجدير بالذكر، ان 6 سفن حاويات تابعة لشركة الملاحة الايرانية محملة بالبضائع، توقفت في موانئ الصين بسبب قيود الحظر الاميركي الأحادي. وبعد المشاورات التي قامت بها شركة الملاحة الايرانية والأجهزة المعنية بما فيها وزارة الخارجية ومنظمة الموانئ والملاحة مع السلطات الصينية، خرجت هذه السفن من التوقيف في موانئ الصين.