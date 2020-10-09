الحريري لا يستبعد ترشحه لرئاسة الوزراء

وأضاف الحريري في تصريح تلفزيوني يوم الخميس: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج" الذي تمت مناقشته مع ماكرون.



واشار الى أنّ ماكرون طلبَ من الفرقاءِ السياسيين تجميدَ خلافاتهِم السياسية لمدةِ ستةِ اشهر من اجلِ وضعِ حدٍ للانهيارِ الاقتصادي ودعا الحريري الاحزابَ السياسية الى المُضيِ بالمبادرةِ الفرنسية لوقفِ الانهيار واعادةِ اعمارِ بيروت.



ومن المزمع أن يجري الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.



وكانت حكومة الحريري استقالت تحت ضغط الشارع في الخريف الماضي بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.



كما استقالت الحكومة التي أعقبتها وترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم في بيروت.