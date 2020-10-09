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الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 08:28

العراق.. هذا ما تمخض عن اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار

العراق.. هذا ما تمخض عن اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار
وقال خليل ان الاتفاق يتضمن "تطبيع الأوضاع في القضاء وعودة النازحين والإدارة الشرعية وخروج القوات غير الشرعية".

وأضاف انه "ووفق الاتفاق تكون إدارة القضاء مشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان.

وشدد خليل على توافق بغداد وأربيل بشأن "خروج القوات غير الشرعية من حزب العمال الكردستاني من القضاء وان تتولى قوات الشرطة الاتحادية مسؤولية الملف الأمني فيه".

ولم يفصح قائممام سنجار كيفية خروج قوات حزب العمال الكردستاني من القضاء فيما اذا كان هناك اتفاق معها.

وكان وزير الداخلية في حكومة منطقة كردستان، ريبر أحمد، أعلن في بيان مفاجئ مساء أمس الخميس انه سيقوم بزيارة بغداد مع وفد رفيع المستوى الجمعة "لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع وإعادة الاستقرار في قضاء سنجار" في محافظة نينوى.

ويعد قضاء سنجار معقل الايزيديين ويقع في شمال شرقي محافظة نينوى.
رقم : 891009
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