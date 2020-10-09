الرئيس العراقي يهاتف ولي العهد الكويتي الجديد

وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن صالح "أعرب في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبه اختياره ولياً للعهد، متمنياً له كل التوفيق وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق".



وأضافت أن صالح أكد خلال الاتصال "حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً في تعزيز العلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين".



يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، وافق الخميس، على تعيين مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له يوم الأربعاء.