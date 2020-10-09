الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 تشرين الأول 2020 ساعة 08:36

البنك المركزي الإيراني: اجراءات الحظر الأمريكية دعائية وللاستهلاك المحلي

البنك المركزي الإيراني: اجراءات الحظر الأمريكية دعائية وللاستهلاك المحلي
وقال: "عدد من البنوك التي شملتها اجراءات الحظر الأخيرة تتولى مهمة تحويل الموارد لشراء الدواء والغذاء، والبنوك الأجنبية التي تتعامل معها، حصلت عمليا على الإعفاءات والتراخيص اللازمة لتوفير الموارد".

وأضاف: "رغم أننا عانينا خلال الأشهر الماضية من ضائقة في توفير الدواء والغذاء للمواطنين بسبب الضغوط القصوى، لكننا لم نسمح حتى الآن بحصول شح في البلاد من خلال اعتماد بعض المسارات والأساليب".

وتابع: "من الآن فصاعدا، البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل قصارى جهده من أجل توفير الدواء والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى الأساليب، ولن يسمح بمعاناة المواطنين مزيدا من الضغوط".

وأشار إلى أن الإجراء الأمريكي وأكثر من آثاره الاقتصادية، يرمي لتحقيق أهداف دعائية وسياسية للاستهلاك المحلي، ويثبت كذب وخداع مزاعم حقوق الإنسان لقادة هذه الدول، مؤكدا أن "هكذا إجراءات ستسجل في ذاكرة الشعب الإيراني".
رقم : 891014
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
تخت روانجي: الضغوط الامیرکیة القصوی تجسید لارهاب الدولة
9 تشرين الأول 2020
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
8 تشرين الأول 2020
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن "مفاجأة أكتوتر" المنتظرة؟
8 تشرين الأول 2020
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
"قره باغ".. وأكذوبة الصراع "الشيعي - السني"
8 تشرين الأول 2020
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على أي معتد
8 تشرين الأول 2020
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية
7 تشرين الأول 2020
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
بندر بن سلطان يفضح نوايا السعوديّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة
7 تشرين الأول 2020
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
إيران أكثر الدول حرصاً على السلام بين اذربيجان وأرمينيا
7 تشرين الأول 2020
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي ليس "خيانة"!
7 تشرين الأول 2020
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
روحاني: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا
7 تشرين الأول 2020
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
التداعيات الوخيمة لموت ترامب المحتمل على الولايات المتحدة
6 تشرين الأول 2020
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
وزیر الدفاع : ایران بلغت مراتب عالیة في مجال الاکتفاء الذاتي
6 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس