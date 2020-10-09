الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في أهلية ترامب

وجاء ذلك بعد هجمات كلامية شنها الرئيس ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن اليوم.



وتشهد حملة الانتخابات الأمريكية معركة كبرى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحتدم مع اقتراب الانتخابات المزمعة مطلع الشهر المقبل.