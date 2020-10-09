طبيب ترامب يكشف حالته الصحية

واشنطن (اسلام تايمز) - أعلن شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير استكمل دورة علاجه من فيروس كورونا، وأن حالته لا تزال مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض.