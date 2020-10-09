ثلاث محافظات ايرانية تبلغ حصتها من الصادرات 63 بالمائة

ووفقًا لموقع الإنتاج والتجارة الإيرانية (شاتا)، فقد اظهرت المقارنة بين أكبر 10 محافظات مصدرة في الدولة بناءً على إحصاءات الجمارك أن المحافظات العشر الأولى في المجموعة الأولى والمحافظات الـ14 الأولى في المجموعة الثانية شكلت كل منها 87 بالمائة من الصادرات.



ووفقًا لهذا التقسيم، فإن محافظات المجموعة الأولى تشمل بوشهر وهرمزکان وخوزستان وكرمانشاه وخراسان رضوي وأذربايجان الغربية وطهران وأذربايجان الشرقية وأصفهان والمركزیة على التوالي.



كما أن محافظات المجموعة الثانية هي بوشهر وخوزستان وطهران وأصفهان وكرمان وخراسان الرضوية وفارس والمركزية ويزد على التوالي.



وبحسب التقرير، فقد استحوذت المحافظات الحدودية الثلاث من المجموعة الاولى (بوشهر وهرمزکان وخوزستان) على 63 بالمائة من الصادرات، بينما استحوذت المحافظات الثلاث الأولى من المجموعة الثانية (بوشهر وخوزستان وطهران) على حوالي 51 بالمائة من الصادرات.